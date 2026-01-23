Daniela Babulias compartió su historia de lucha y esperanza

En la mañana de “Comunicándonos” dialogamos con Daniela Babulias de Magnano, vecina de la ciudad de San Francisco, quien brindó un emotivo testimonio de vida que dejó un mensaje de esperanza y fortaleza para toda la audiencia.

Daniela contó que el año pasado fue diagnosticada con cáncer, atravesando un proceso difícil que incluyó distintos tratamientos y momentos de incertidumbre. Sin embargo, tras meses de lucha, esfuerzo y acompañamiento, recibió la mejor noticia: se curó.

Su historia se convirtió en un ejemplo de lucha, resiliencia y amor por la vida, demostrando que, aun en los momentos más complejos, es posible salir adelante. Con palabras sinceras y cargadas de emoción, destacó la importancia del apoyo familiar, el acompañamiento médico y la fortaleza interior para enfrentar la enfermedad.

El testimonio de Daniela Babulias deja un mensaje claro y esperanzador: no bajar los brazos, confiar y seguir adelante, transformándose en una inspiración para quienes atraviesan situaciones similares y para toda la comunidad.