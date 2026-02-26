Darío Lell es el nuevo director del Coro Comunal “Luis Anselmi” de María Juana

En la mañana de la radio dialogamos con Darío Lell, quien fue presentado oficialmente como nuevo director del Coro Comunal “Luis Anselmi” de María Juana. Con entusiasmo y grandes expectativas, el flamante director compartió sus sensaciones al asumir este importante desafío cultural en la localidad.

Durante la entrevista, Lell destacó la rica historia del coro y el compromiso de sus integrantes a lo largo de los años, resaltando la figura de Luis Anselmi, cuyo nombre identifica y honra a la agrupación. Además, expresó su deseo de continuar fortaleciendo el repertorio, sumar nuevas voces y consolidar un espacio abierto a la comunidad, donde la música sea un punto de encuentro y crecimiento colectivo.

El nuevo director adelantó que se trabajará tanto en obras clásicas como en repertorio popular, con la intención de ampliar el alcance del coro y generar presentaciones en distintos eventos locales y regionales. También invitó a quienes tengan interés en el canto coral a acercarse y formar parte de esta propuesta cultural que sigue siendo un orgullo para María Juana.

De esta manera, el Coro Comunal “Luis Anselmi” inicia una nueva etapa, renovando energías y reafirmando su compromiso con la cultura y la identidad de la comunidad.