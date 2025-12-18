Date el Gusto presenta irresistibles propuestas gastronómicas para estas Fiestas

En la mañana de la radio charlamos con Carolina Velázquez, responsable de Date el Gusto, quien compartió detalles sobre el intenso trabajo que vienen realizando de cara a las fiestas de fin de año, preparando una gran variedad de exquisiteces caseras para disfrutar en familia.

Carolina destacó que en Date el Gusto todo se elabora con productos frescos y de primera calidad, manteniendo el sabor tradicional y el toque casero en cada preparación. “La frescura se nota en cada bocado”, afirmó, invitando a la comunidad a descubrir y disfrutar las propuestas que ya se encuentran disponibles.

Entre sus especialidades, se destacan:

⭐ Picadas — se recomienda reservar con anticipación

⭐ Huevos rellenos

⭐ Papas con mayonesa, mayonesa de ave y papas al ajo

⭐ Vitel toné, lengua a la vinagreta y lengua en salsa roja

⭐ Arrollados de roquefort, verdura y pollo

⭐ Empanadas dulces, saladas, de jamón y queso, y de pollo

Con una propuesta amplia y pensada para todos los gustos, Date el Gusto invita a quienes aún están planificando sus celebraciones a pasar por el local en Catamarca 1066, a la vuelta del autódromo, o realizar sus pedidos al 03406 15436942.

Comidas caseras, sabrosas y listas para servir… una opción ideal para disfrutar de lo más rico, al mejor precio, y sin complicaciones estas Fiestas.