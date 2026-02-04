De María Juana a Europa: Matías Streitemberger inicia una nueva etapa en el fútbol español

En la mañana de Comunicándonos charlamos con Matías Streitemberger, quien desde Europa compartió cómo vive esta nueva experiencia profesional y de vida. El futbolista, que el año pasado fue una de las grandes revelaciones y figuras del equipo de Primera División del Club Atlético Talleres de María Juana, dio un paso clave en su carrera al sumarse al fútbol español.

El pasado lunes, Matías viajó a la ciudad de Girona, España, donde se incorporó oficialmente como nuevo jugador del club Juventus Lloret, comenzando una etapa cargada de expectativas, aprendizaje y crecimiento profesional. El desafío europeo representa no solo un salto deportivo, sino también personal, adaptándose a una nueva cultura y a un fútbol exigente.

Desde sus inicios en las divisiones inferiores hasta este presente que lo encuentra cumpliendo un objetivo tan importante, Streitemberger es reflejo del sacrificio, la constancia y el sentido de pertenencia a la institución que lo vio crecer. Con orgullo, lleva los colores rojo y blanco de Talleres a una nueva experiencia en el fútbol europeo, dejando bien alto el nombre de María Juana.