De Vries gana bajo condiciones cambiantes en Tokio y el campeonato de Fórmula E tendrá un gran final en Londres

Nyck de Vries, de Mahindra Racing, acertó de lleno con la puesta a punto de su monoplaza para pasar del quinto puesto a la victoria en la carrera del domingo del E-Prix de Tokio 2026 de la Fórmula E, disputada en condiciones mixtas. El neerlandés terminó por delante de Nick Cassidy, de Citroën Racing, y de Jake Dennis, de Andretti, mientras que los aspirantes al título Pascal Wehrlein (Porsche) y Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) se fueron sin sumar puntos.

TOKYO, JAPAN – JULY 26: Race winner, Nyck de Vries of the Netherlands and Mahindra Racing and Jeremy Colancon, Performance Director of Mahindra Racing celebrate on the podium after the Tokyo E-Prix, Round 15 of the 2026 FIA Formula E World Championship at Tokyo Street Circuit on July 26, 2026 in Tokyo, Japan. (Photo by Joe Portlock/LAT Images)

De Vries activó su ATTACK MODE en el momento justo en la vuelta 28 y fue superando a los pilotos que tenía por delante hasta alcanzar al vigente campeón, Oliver Rowland, que lideraba la carrera y también venía remontando en las vueltas finales.

El británico decidió no responder de inmediato a De Vries con la segunda de sus dos activaciones obligatorias del ATTACK MODE de 50 kW con tracción total, una decisión que terminó siendo determinante. De Vries adelantó a Rowland en el sector intermedio de esa misma vuelta y tomó el liderato.

Mahindra había optado por una configuración pensada para una pista que se fuera secando, apostando a que no volvería a llover tras el fuerte aguacero que había caído durante la tarde. De Vries superó además una bandera roja en el tramo final para conseguir su segunda victoria de la temporada 2025/26 y la segunda del año para Mahindra, algo que el equipo no lograba desde la campaña 2017/18.

Cassidy y Citroën hicieron la misma apuesta estratégica y les dio resultado. El neozelandés remontó desde el 13º lugar hasta el segundo puesto para volver al podio tras el emotivo tercer puesto conseguido el día anterior.

Dennis, por su parte, protagonizó una remontada espectacular desde la 17ª posición hasta el último escalón del podio gracias a un ataque final aprovechando el ATTACK MODE. Ese resultado lo deja como nuevo líder del Campeonato Mundial de Pilotos antes de viajar a Londres, escenario donde conquistó su primer título.

El campeón de la Temporada 9 aprovechó el mal fin de semana de Pascal Wehrlein, quien volvió a quedarse sin puntos por segunda carrera consecutiva en Tokio y cayó al tercer lugar del campeonato. Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) tampoco pudo terminar la carrera y, pese a haber liderado provisionalmente durante parte de la prueba, abandona Tokio en la segunda posición del certamen, a solo dos puntos de Dennis.

Apenas cinco puntos separan ahora a los tres primeros del campeonato de pilotos. Además, el resultado de Dennis aseguró matemáticamente el Campeonato Mundial de Constructores 2025/26 para Porsche. En la clasificación por equipos, Jaguar mantiene el liderato sobre Porsche, aunque, al igual que el título de pilotos, todo se decidirá en Londres.

Las rondas 16 y 17 del E-Prix de Londres 2026, que definirán el campeonato, se disputarán los días 15 y 16 de agosto y marcarán el final de la era GEN3.

Así se desarrolló la carrera:

Una intensa lluvia cayó antes de la largada, lo que obligó a completar una vuelta detrás del Safety Car antes de la salida detenida. El poleman Edoardo Mortara conservó el liderato al apagarse el semáforo, mientras que António Félix da Costa, Oliver Rowland, Pascal Wehrlein y Nico Mueller activaron en la vuelta 3 la primera de sus dos activaciones obligatorias del ATTACK MODE de 50 kW con tracción total, con la pista todavía muy resbaladiza.

Da Costa tomó la punta en la curva 9 de la vuelta 4 tras superar al Mahindra de Mortara, que iba cruzado en plena aceleración, aprovechando al máximo el ATTACK MODE. Desde allí abrió una ventaja de cuatro segundos sobre Mortara, mientras Dan Ticktum rodaba otros tres segundos más atrás en el tercer puesto.

Sin embargo, Ticktum comenzó a sufrir con el agarre y, en la vuelta 11, Taylor Barnard lo adelantó para colocarse provisionalmente tercero. Evans, que en ese momento era el líder virtual del campeonato, también se acercó al piloto británico, que seguía perdiendo rendimiento.

Evans superó a Ticktum en la chicana en la vuelta 15 para situarse cuarto, pero poco después el accidente de su compañero de equipo, Martí, contra el muro provocó una Full Course Yellow que arruinó la activación del ATTACK MODE de Mortara. Todo apuntó a que Sébastien Buemi intentó un adelantamiento demasiado optimista y terminó empujando al piloto español de CUPRA KIRO contra las defensas.

La carrera se reanudó en la vuelta 16 con Da Costa al frente, seguido por Mortara, mientras Barnard rodaba tercero a tres segundos, además de contar con un tres por ciento más de energía disponible que los líderes.

Ticktum aprovechó muy bien su primera activación del ATTACK MODE para recuperar terreno y volver al cuarto puesto tras adelantar a Wehrlein y Evans en la vuelta 19. Barnard hizo lo propio y superó a Mortara antes de la chicana para colocarse segundo y comenzar la persecución sobre Da Costa.

En la curva 17, Barnard ejecutó una brillante maniobra de tijera para arrebatarle el liderato a Da Costa justo cuando expiraba su ATTACK MODE, consciente de que debía concretar el adelantamiento en ese momento.

Una vuelta después, Evans realizó su primera activación del ATTACK MODE. El neozelandés logró mantener la posición frente al ataque de Wehrlein tras pasar por la zona de activación, pero Rowland, que era quinto, lo contuvo durante varias curvas, perjudicando seriamente el rendimiento del ATTACK MODE del piloto de Jaguar. Evans incluso manifestó por radio que había utilizado la potencia extra demasiado tarde, cuando la pista ya comenzaba a secarse.

El vigente campeón adelantó a Ticktum en la chicana en la vuelta 23 para colocarse cuarto y, una vuelta más tarde, superó a Mortara en la curva 1, ya con su Nissan mostrando un mejor rendimiento sobre una pista cada vez más seca.

Medio giro después, en la curva 10, Rowland también dejó atrás a Da Costa para ascender al segundo puesto. La presión de sus neumáticos, ajustada para condiciones secas, comenzó a darle ventaja y el británico redujo rápidamente la diferencia de 1,5 segundos con Barnard.

El piloto de DS activó por segunda y última vez el ATTACK MODE, cediendo el liderato a Rowland en la vuelta 25.

La puesta a punto de Jean-Éric Vergne también empezó a dar resultados a medida que la pista se secaba. Ya tercero, presionó intensamente a Barnard, cuyo coche seguía configurado para las condiciones mucho más húmedas del inicio y no conseguía sacar partido de su ATTACK MODE.

De Vries activó el ATTACK MODE en la vuelta 28 y fue adelantando rivales hasta alcanzar a Rowland y superarlo por el liderato en el sector intermedio de esa misma vuelta. Cassidy y Vergne, que marchaban tercero y cuarto, activaron el ATTACK MODE en el giro siguiente y también dejaron atrás a Rowland, que nuevamente había retrasado su segunda activación.

El piloto de Nissan finalmente recurrió al ATTACK MODE en la vuelta 30, pero ya era demasiado tarde. Dennis lo adelantó por la cuarta posición en la vuelta 31 y, con cuatro minutos de ATTACK MODE todavía disponibles y una ventaja energética respecto a De Vries, Cassidy y Vergne, comenzó una gran remontada. A falta de tres vueltas, estaba a cuatro segundos del líder.

A dos vueltas del final llegó el momento decisivo. Mortara y Eriksson chocaron y bloquearon completamente la pista, dejando un auténtico embotellamiento en las calles de Tokio. La dirección de carrera mostró la bandera roja y detuvo momentáneamente la prueba, frenando también la espectacular remontada de Dennis.

La carrera se reanudó con una salida en movimiento para disputar un sprint de una vuelta hasta la bandera a cuadros. De Vries mantuvo el liderato por delante de Cassidy y Dennis y cruzó la meta en primer lugar para sellar una victoria clave tanto para Mahindra como para el desenlace del campeonato.