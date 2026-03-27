Definidas las finales de la Copa República Argentina tras apasionantes semifinales en Pilar

Fuente: Prensa AAP

En una jornada cargada de emoción y alto nivel deportivo, el jueves 26 de marzo se disputaron las semifinales de la Rueda Final del Campeonato Nacional Intercircuitos con Handicap por la Copa República Argentina, en la Sede Alfredo Lalor de Pilar. El certamen reunió a 16 equipos con valorizaciones de entre 8 y 25 goles, consolidándose como uno de los torneos más importantes del polo nacional, con la participación de destacados jugadores de alto handicap como Facundo Pieres, Gonzalo Pieres, Nicolás Pieres, Juan Martín Nero, además de figuras como David Stirling, Guillermo Terrera y Joaquín Pittaluga.

En lo estrictamente deportivo, las semifinales de la Copa República Argentina ofrecieron dos encuentros vibrantes y de definición incierta hasta el último segundo. En el primer cruce, La Ensenada Cría Emezeta logró una ajustada victoria por 13 a 12 frente a La Matera, que había recibido tres goles de ventaja por su menor valorización. El desarrollo del partido fue cambiante, con La Matera manteniendo la delantera durante gran parte del encuentro. Sin embargo, en un cierre electrizante, Juan Martín Zubía —figura excluyente y goleador con 9 tantos— marcó el gol decisivo sobre la campana, desatando el festejo y sellando la clasificación a la final.

En la otra semifinal, La Dolfina Oriental superó 14 a 12 a Cuatro Vientos Amanara, en un duelo que también se definió en los instantes finales. El equipo integrado en su mayoría por jugadores uruguayos encontró la victoria gracias a la gran actuación de Pedro Chavanne, quien anotó tres goles en los últimos dos minutos para revertir el marcador y asegurar el pase a la gran definición.

Por la Copa Canadá, instancia subsidiaria del torneo, también se vivieron partidos de alto goleo y gran despliegue. Trenque Lauquen La Fe venció con claridad 18 a 13 a La Sarita La Solución, mientras que Sol de Mayo La Mariana se impuso 17 a 14 frente a Coronel Suárez, otro de los históricos protagonistas del certamen.

La gran definición del campeonato se disputará el sábado 26 de marzo con entrada libre y gratuita, en una jornada que promete convocar a una gran cantidad de público. Desde las 10:00, en Pilar, se jugará la final de la Copa Canadá entre Trenque Lauquen La Fe y Sol de Mayo La Mariana. Más tarde, a las 16:00, la cancha 1 del Campo Argentino de Polo, en Palermo, será escenario de la esperada final de la Copa República Argentina entre La Ensenada Cría Emezeta y La Dolfina Oriental.

Más allá de lo deportivo, el torneo mantiene viva una rica tradición dentro del polo argentino. En esta edición, cinco de los equipos participantes buscaron inscribir su nombre por primera vez en el historial, mientras que instituciones históricas como Coronel Suárez —el club más ganador con 16 títulos— volvieron a ser protagonistas. También se destaca la presencia de jugadores que ya supieron consagrarse en esta competencia, lo que eleva aún más el nivel y la jerarquía del certamen.

De esta manera, la Copa República Argentina vuelve a posicionarse como un evento de referencia dentro del calendario nacional, combinando historia, talento y competitividad, en un escenario que reúne a los mejores exponentes del polo y celebra la esencia de este deporte tan arraigado en la cultura argentina.