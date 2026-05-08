Definidas las zonas y el fixture de la Segunda Fase del Torneo Apertura de Primera División

En la noche del miércoles 6 de mayo se disputó el encuentro pendiente correspondiente a la 9ª fecha de la Primera Fase del Torneo “Apertura” 2026 de Primera División de la Asociación Civil de Básquet del Oeste Santafesino, con el clásico galvense como cierre de la etapa inicial del certamen.

Con los resultados ya definidos, quedaron conformadas las dos zonas que disputarán la Segunda Fase del campeonato, donde los equipos continuarán peleando por un lugar entre los cuatro mejores que accederán a las instancias finales.

Según el formato establecido, en esta nueva etapa se jugará todos contra todos dentro de cada zona, además de un partido interzonal. También se arrastrará el 50% de los puntos obtenidos en la fase regular para conformar la tabla acumulada.

La Zona “A” estará integrada por Club Atlético Sastre, Americano Mutual y Social, Club Atlético Brown, Club Atlético Trebolense y Santa Paula.

Por su parte, la Zona “B” tendrá a Juventud Unida, CECI BBC, San Martín, Club Atlético San Jorge y Club Atlético María Juana.

El debut del Club Atlético María Juana será este viernes 8 de mayo como visitante frente a CECI BBC, mientras que en la segunda fecha recibirá a San Martín de Carlos Pellegrini.

Además, ya quedaron establecidos los cruces interzonales, destacándose el duelo de la cuarta fecha donde Atlético María Juana enfrentará a Santa Paula.

Con la Primera Fase finalizada, comienza ahora una etapa decisiva del campeonato, donde cada partido será fundamental pensando en la clasificación a las semifinales del Torneo Apertura 2026.