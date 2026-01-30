Dejar el cigarrillo y volver a respirar: el testimonio de Damián Turco en la radio

En la mañana de la radio dialogamos con Damián Turco, quien compartió su experiencia personal tras haber dejado de fumar luego de muchísimos años, una decisión que marcó un antes y un después en su vida y en su salud.

Durante la charla, Damián contó cómo fue el proceso de tomar la decisión, los cambios que tuvo que enfrentar y cómo, con el paso del tiempo, comenzó a sentirse mucho mejor física y emocionalmente. Destacó beneficios concretos como una mejor respiración, mayor energía, mejor descanso, recuperación del olfato y el gusto, además de una notable mejora en su bienestar general y en su ánimo cotidiano.

También remarcó que dejar de fumar no es solo abandonar un hábito, sino atravesar un cambio profundo, que implica voluntad, acompañamiento y, en muchos casos, apoyo profesional. En su caso, la convicción personal y el deseo de mejorar su salud fueron claves para sostener el proceso.

Dejar de fumar: beneficios y claves para lograrlo

Abandonar el consumo de tabaco genera beneficios desde el primer momento. A las pocas horas disminuye el monóxido de carbono en sangre; a las semanas mejora la capacidad pulmonar; y con el paso de los meses se reducen de manera significativa los riesgos de enfermedades cardiovasculares, respiratorias y distintos tipos de cáncer.

Entre las recomendaciones más importantes para dejar de fumar se encuentran:

Tomar una decisión firme y consciente .

. Identificar los momentos o situaciones que disparan el consumo.

Buscar apoyo familiar, social o profesional .

. Incorporar hábitos saludables como actividad física y una alimentación equilibrada.

En algunos casos, recurrir a tratamientos de reemplazo de nicotina o acompañamiento psicológico, siempre indicados por profesionales de la salud.

¿Dónde consultar en Argentina?

En nuestro país existen múltiples espacios de acompañamiento para quienes desean dejar de fumar. Se puede consultar en:

Hospitales y centros de salud públicos , donde funcionan programas para cesación tabáquica.

, donde funcionan programas para cesación tabáquica. Clínicas y consultorios privados , con médicos clínicos, neumonólogos o psicólogos.

, con médicos clínicos, neumonólogos o psicólogos. El Programa Nacional de Control del Tabaco , dependiente del Ministerio de Salud.

, dependiente del Ministerio de Salud. La línea gratuita 0800-222-1002, donde se brinda orientación y acompañamiento para dejar de fumar.

El testimonio de Damián Turco deja un mensaje claro: siempre es posible dejar de fumar, mejorar la salud y recuperar calidad de vida. Su experiencia puede ser un estímulo para quienes están pensando en dar ese primer paso hacia un cambio positivo.