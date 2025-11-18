Della Gran Italia Viajes 2 presentó sus opciones para las vacaciones 2025-2026

En la mañana de la radio recibimos a Estefanía Rinero, representante de Della Gran Italia Viajes 2, quien compartió todas las propuestas que la agencia ofrece para quienes ya están planificando sus vacaciones 2025-2026.

Rinero explicó que cuentan con una amplia variedad de destinos, que van desde el sur y centro de Brasil hasta el Caribe, ideales tanto para familias como para grupos de amigos o viajeros individuales. La agencia dispone de salidas en chárter y en colectivo, permitiendo adaptar cada viaje a las preferencias y necesidades de los pasajeros.

Además, destacó que todas las alternativas incluyen múltiples posibilidades de pago, facilitando que más personas puedan acceder al viaje que desean sin complicaciones.

Della Gran Italia Viajes 2 invita a la comunidad a acercarse para conocer en detalle cada propuesta y comenzar a proyectar unas vacaciones inolvidables.