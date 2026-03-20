Deporte y memoria: María Juana tendrá su primera maratón con un fuerte mensaje conmemorativo

En la mañana de la radio dialogamos con Fernanda Forte sobre la primera edición de la maratón “Corriendo por la Memoria”, una propuesta impulsada por la Comuna de María Juana que se realizará este martes 24 de marzo.

La actividad se desarrollará en el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, con el objetivo de generar un espacio de reflexión a través del deporte y la participación comunitaria. La competencia contará con dos distancias, de 5 y 10 kilómetros, abiertas a toda la comunidad.

Las inscripciones continúan abiertas y tienen un costo de 35.000 pesos, incluyendo dorsal con chip, hidratación, snack saludable, fruta y medalla finisher para quienes completen el recorrido.

Desde la organización indicaron que la carrera será cronometrada por la empresa Tiempo Exacto y contará con el acompañamiento de firmas locales que se suman a esta iniciativa.

La propuesta busca unir actividad física y memoria colectiva en una jornada significativa para la historia argentina, invitando a vecinos y vecinas a ser parte de esta experiencia.