Sportivo Libertad inicia la temporada 2026 con un histórico desafío en Primera A

En Show Deportivo dialogamos con Miguel Duarte, entrenador de Sportivo Libertad de Estación Clucellas, quien atraviesa junto al club un momento histórico: competir por primera vez en la Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol, la máxima categoría liguista de la región.

El plantel de Primera División de Sportivo Libertad de Estación Clucellas en la temporada 2026 de Primera A está a cargo de Miguel Duarte, acompañado por Diego Grismado y Fabricio Trotti como ayudantes de campo. Además, se suma el profesor Gerardo Albrecht como preparador físico, el técnico Leo Juárez y Diego Priolo -ex Florida de Clucellas- en la parte logística de los partidos.



Sobre el inicio de los trabajos y los objetivos para la temporada 2026, Duarte señaló que ya arrancaron la pretemporada, contando con un grupo grande de jugadores para afrontar algo único para el club y para todos, como es jugar en la Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol, gracias al trabajo en conjunto y a la dirigencia que ha hecho un esfuerzo importante para contar rápidamente con refuerzos y continuidad de la mayoría del plantel.

En cuanto a los movimientos del equipo, el entrenador detalló que se han ido dos jugadores, Rodrigo Funes y Gustavo Aguirre, mientras que se incorporaron varios refuerzos: el arquero Ángel Brito (ex Florida de Clucellas), y los futbolistas Matías Fissore, Facundo Durán, Ignacio Soteldo, Javier Alegre, Matías Ponce y Lautaro Díaz, todos provenientes de Brown de San Vicente. Además, se sumaron juveniles de San Francisco, Córdoba, como Darío Sacco, Santiago Vignola, Ramiro Gandolfi y Santiago Barbero.

Con la pretemporada en marcha y un plantel renovado, Sportivo Libertad se prepara para vivir un año histórico, enfrentando nuevos desafíos y buscando consolidarse en la máxima categoría de la Liga Rafaelina de Fútbol.