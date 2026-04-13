Derrota de Atlético María Juana en Santiago del Estero por la Liga Federal

En el marco de la 6° fecha de la Fase Regular de la Liga Federal, el equipo de básquet del Club Atlético María Juana no pudo en su visita a Unión y Juventud de Bandera, en la provincia de Santiago del Estero, y cayó por 63 a 57 ante el conjunto local.

El elenco auriazul tuvo una primera mitad adversa, donde el conjunto santiagueño logró marcar diferencias claras en el juego y en el marcador. A pesar de la reacción en el último cuarto, donde María Juana mostró su mejor versión, el esfuerzo no alcanzó para forzar el suplementario y revertir la historia. Los parciales del encuentro fueron 26-20, 17-08, 13-15 y 7-14.

En cuanto a las actuaciones individuales, se destacaron en el goleo Bautista Brandolin, Lucas Vicario y Gastón Cornalis, quienes lideraron la ofensiva del equipo en un partido muy disputado.

Ahora, el calendario continúa con una semana intensa para el conjunto auriazul. El próximo martes enfrentará a Brown de San Vicente por el Torneo Liguista, mientras que por la Liga Federal volverá a jugar como local, recibiendo a Alma Juniors de Esperanza en busca de recuperarse ante su gente.