“Descubre si tu destino favorito está en la lista de los top 10 países para volver a visitar?

Por Natali Monterrosa Bazzaglia

Entremos de lleno en materia y piensa en ese destino al que siempre quisiste volver.

Ahora, veamos si lograron figurar entre los favoritos.

Tal vez te sorprenda saber que, de América Latina, solo aparece un país en la lista. Pero “ese” único representante tiene peso propio: ¡Costa Rica lidera el ranking! Y se entiende, pues quienes lo han visto saben que su belleza viene en forma de una rica biodiversidad, playas salvajes y selvas tropicales dispersas por todo su territorio. Todo esto, sumado a la calidez de su gente, corona el destino y deja claras las ganas de los viajeros de volver a turistear.

El segundo lugar lo ocupa el antiguo Imperio romano: sí, ¡Italia! Un clásico que nunca pasa de moda y que sigue conquistando al mundo a través de su legado histórico, arte incomparable y por supuesto, su gastronomía. Basta visitarlo una vez para quedarte soñando con el regresar.

Cerrando el podio aparece Japón, firme en el tercer lugar. Su equilibrio entre tradición milenaria y tecnología futurista cautiva al viajero moderno, sin duda. A esto se suma su cocina excepcional y experiencias de bienestar que elevan cualquier itinerario. Imposible ir una vez y hacerlo todo: toca volver.

Estos son los resultados que arrojó un nuevo estudio realizado por SCS Chauffeurs, un proveedor de transporte de lujo al aeropuerto que hizo la tarea y analizó más de 8.000 reseñas en línea y votos positivos para identificar los lugares a los que la gente sueña con volver.

Lista completa: los 10 países a los que todos quieren regresar

1. Costa Rica

2. Italia

3. Japón

4. Reino Unido

5. Portugal

6. Emiratos Árabes Unidos

7. India

8. Nueva Zelanda

9. Irlanda

10. Islandia

¿De esta lista, cuáles te sorprenden? ¿Y cuáles agregarías tú? ¿Estás de acuerdo o moverías el orden?

Al final, el mundo está para explorarlo y para confirmar algo que muchos ya saben: los mejores viajes siempre merecen una segunda vuelta.