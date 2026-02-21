Desde El Cairo, Sarita Mendoza explicó en la radio el significado y la importancia del Ramadán

En la mañana de la radio dialogamos con Sarita Mendoza, quien se encuentra en El Cairo, Egipto, y nos contó en qué consiste el Ramadán, una de las prácticas religiosas más importantes del Islam.

Desde la capital egipcia, Mendoza explicó que el Ramadán es el noveno mes del calendario islámico y representa un período sagrado para los musulmanes de todo el mundo, ya que conmemora la primera revelación del Corán al profeta Mahoma. Durante este mes, los fieles practican el ayuno diario desde el alba hasta la puesta del sol, absteniéndose de comer, beber y mantener relaciones durante esas horas.

El ayuno, conocido como “sawm”, es uno de los cinco pilares del Islam, junto con la profesión de fe, la oración, la limosna y la peregrinación a La Meca. Más allá de la abstinencia de alimentos, el Ramadán es un tiempo de reflexión espiritual, fortalecimiento de la fe, autocontrol y solidaridad con quienes menos tienen.

Mendoza relató que en ciudades como El Cairo la vida cotidiana se transforma durante este período: las jornadas laborales suelen adaptarse, las familias se reúnen al atardecer para compartir el “iftar”, que es la comida con la que se rompe el ayuno, y las mezquitas se colman de fieles para las oraciones nocturnas especiales, llamadas “tarawih”.

También destacó el clima de comunidad y generosidad que se vive, ya que muchas personas y organizaciones ofrecen comidas a quienes lo necesitan. El Ramadán culmina con la celebración del Eid al-Fitr, una festividad marcada por la oración comunitaria, los encuentros familiares y los gestos de caridad.

De esta manera, la charla permitió conocer de primera mano cómo se vive esta práctica religiosa en un país de mayoría musulmana, y comprender que el Ramadán no es solo un tiempo de ayuno, sino un mes dedicado al crecimiento espiritual, la empatía y la unión comunitaria.