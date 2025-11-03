Destacada actuación de jugadores de María Juana en la última fecha de la Liga Oeste Pádel Tour

Este fin de semana se disputó en Chacras Pádel la última fecha de la Liga Oeste Pádel Tour, con una gran participación de deportistas de la región y destacados resultados para los representantes de María Juana.

En la categoría 8va Caballeros, que reunió a 28 parejas, los campeones fueron Pablo Ruffino y Jorge Valletto, ambos de María Juana, tras una final apasionante ante la dupla integrada por Agustín Calcia (San Jorge) y Omar Ortmann (María Juana).

Por su parte, en la categoría 6ta Damas, que contó con 12 parejas, el título quedó en manos de Agostina Mansilla (María Juana) y Norali Brussa (San Jorge), quienes se impusieron en la final a María Sol Cornalis y Betiana Beltramo, también representantes de María Juana.

Con esta última fecha, la Liga Oeste Pádel Tour cerró una temporada de gran crecimiento, con jornadas de excelente nivel deportivo, camaradería y la destacada presencia de jugadores locales que volvieron a dejar a María Juana en lo más alto del pádel regional.

