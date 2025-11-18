Destacada actuación de los tenistas locales en el Torneo Masters 2025 de Dobles Mixtos

El fin de semana se disputó en las canchas del Club Atlético María Juana el Torneo Masters 2025 de Dobles Mixtos, certamen que reunió a los mejores clasificados de las categorías B, C y D del calendario anual del Torneo de Dobles Mixtos organizado por Tenis Adultos Cos. Durante todo el año, los jugadores compitieron en diferentes sedes para llegar a esta instancia final que reunió a las duplas más destacadas.

Desde la institución felicitaron a todos los representantes locales que tuvieron una sobresaliente participación en el Masters y en los campeonatos anuales:

Categoría C

Mónica Galván

Viviana Dalmasso – Subcampeona Master 2025 🥈

– Subcampeona Master 2025 🥈 Gisela Romero – Subcampeona Campeonato Mixto 2025 🥈

– Subcampeona Campeonato Mixto 2025 🥈 Gustavo Arregui – Subcampeón Campeonato Mixto 2025 🥈

– Subcampeón Campeonato Mixto 2025 🥈 Sergio Meroi

César Barei

Categoría D

Ayelén Zanco – Subcampeona Master 2025 🥈 y Subcampeona Campeonato Mixto 2025 🥈

– Subcampeona Master 2025 🥈 y Subcampeona Campeonato Mixto 2025 🥈 Giuliano Cuadrado – Subcampeón Master 2025 🥈 y Campeón Campeonato Mixto 2025 🥇

– Subcampeón Master 2025 🥈 y Campeón Campeonato Mixto 2025 🥇 Gustavo Flores

El club resaltó el orgullo de ver al tenis local tan bien representado, celebrando el rendimiento, el compromiso y el crecimiento sostenido de los deportistas de la localidad.

También hubo un reconocimiento especial para la organización de Tenis Adultos Cos, que durante toda la temporada trabajó en distintas sedes, logrando fortalecer el circuito y promover el desarrollo del tenis de adultos en la región.

Un cierre de año que deja en alto el deporte local y anticipa una nueva temporada llena de desafíos y entusiasmo.