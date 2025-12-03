Día del Médico: Valentina Criado compartió su emoción tras recibirse de médica en la UNL

En el marco del Día del Médico, en la mañana de la radio charlamos con Valentina Criado, quien celebró esta semana su reciente graduación como médica, egresada de la Universidad Nacional del Litoral.

Con enorme emoción, Valentina compartió con la audiencia la alegría de culminar una etapa marcada por años de esfuerzo, dedicación y estudio. Su logro despertó el orgullo de familiares, amigos y toda la comunidad, que acompañaron este gran momento en su vida profesional.

Su testimonio reflejó no solo la satisfacción personal, sino también la importancia de cada paso dado en este camino vocacional. Un mensaje inspirador en una fecha tan significativa para quienes eligen dedicar su vida al cuidado de los demás.