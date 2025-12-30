Diego Beccaria y María José Giacomino compartieron en la radio su experiencia de vida en Chile

En la mañana de la Radio recibimos la visita de Diego Beccaria y María José Giacomino, quienes actualmente residen en Chile y regresaron a la localidad para pasar las fiestas de fin de año junto a su familia, manteniendo una tradición que repiten en cada cierre de año.

Durante su paso por el estudio, Diego y María José contaron cómo es la vida en el país vecino, compartiendo su experiencia cotidiana, el proceso de adaptación y las diferencias y similitudes con la Argentina. Además, relataron cómo se conforma su familia y a qué se dedican laboralmente, brindando un testimonio cercano sobre el camino elegido fuera del país.

También destacaron la importancia del reencuentro con sus afectos, remarcando que cada fin de año regresan para visitar a la familia y compartir las fiestas, fortaleciendo los lazos y manteniendo vivas las costumbres que los unen a su lugar de origen.

La charla permitió conocer una historia de vida atravesada por el trabajo, la familia y el arraigo, y puede volver a escucharse en la mañana de la Radio, donde Diego Beccaria y María José Giacomino compartieron su experiencia y su vínculo permanente con la comunidad.