Dos nuevos logros históricos para el Taekwondo del oeste santafesino: Comba y Paschetta ascendieron de categoría

La comunidad del Taekwondo ITF celebra una noticia de enorme importancia: Fabián Comba rindió y obtuvo el 7° Dan, alcanzando el título de Maestro (Sasungnim) VII Dan, mientras que Javier Paschetta logró el ascenso a Sabonim V Dan, consolidándose como uno de los referentes de la disciplina en la región.

Estos logros representan años de entrenamiento, compromiso y dedicación, valores que ambos deportistas han sostenido con constancia y pasión. El ascenso de Comba y Paschetta no solo los enaltece a ellos en lo personal, sino que también impulsa el crecimiento de la Escuela del Oeste Santafesino de Taekwondo, con sede en el Club Atlético San Jorge y el Club Atlético María Juana.

Gracias a su esfuerzo y ejemplo, las instituciones continúan formando grandes taekwondistas y promoviendo un espacio de aprendizaje, disciplina y superación constante.

¡Felicitaciones a ambos por este enorme logro y por seguir dejando en alto el Taekwondo de nuestra región!