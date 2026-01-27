Educación: articulación con el CAEBA para ampliar oportunidades en María Juana

En el marco del trabajo articulado entre el Estado local y las instituciones educativas, días pasados la presidente comunal de María Juana, Lic. Zulma Maciel, mantuvo un encuentro con Elisabet Mandola, responsable zonal del Núcleo Educativo N.º 10.035 del CAEBA, y Sonia Domínguez, educadora del CAEBA N.º 238 de María Juana, con el objetivo de coordinar acciones destinadas a fortalecer la educación para jóvenes y adultos en la localidad.

Durante la reunión se avanzó en la planificación de estrategias orientadas a garantizar el derecho a la educación en todas las etapas de la vida, promoviendo el acceso, la permanencia y la continuidad de las trayectorias educativas de jóvenes y adultos que aún no han podido finalizar sus estudios.

Asimismo, se destacó la importancia del trabajo conjunto entre la Comuna y el CAEBA, enfocado en potenciar los programas de alfabetización y acompañar a más vecinos en la finalización de sus estudios primarios, fortaleciendo así la inclusión educativa y la igualdad de oportunidades.

Desde la gestión comunal se reafirmó que la educación para jóvenes y adultos constituye una prioridad, entendiendo que el acceso al conocimiento no solo impacta en el crecimiento personal, sino que también es una herramienta clave para el desarrollo social y comunitario, contribuyendo a una comunidad más justa, integrada y con mayores oportunidades para todos.