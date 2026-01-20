El ajuste fiscal se consolida: fuerte caída del gasto público y cambios en la recaudación durante 2025

Durante diciembre de 2025, el Sector Público Nacional (SPN) registró un déficit primario de $2,88 billones y un déficit financiero de $3,29 billones, luego del pago de intereses de deuda por $0,41 billones. A pesar del resultado negativo mensual, el Gobierno nacional destacó la consolidación del proceso de ajuste iniciado en 2024, con una reducción real del gasto del 14,4% interanual, que permitió compensar la leve caída de los ingresos, estimada en 0,3%.
Si se analiza el desempeño en ejercicios completos, la comparación entre 2025 y 2023 muestra una caída del gasto del 27,2%, frente a una reducción de los ingresos del 8,1%, lo que evidencia que el ajuste se apoyó principalmente en la contracción del gasto público.
Uno de los puntos señalados por los analistas es el déficit financiero implícito, vinculado a la estrategia del Tesoro de priorizar la emisión de títulos en pesos capitalizables. Si se computan los intereses capitalizados en instrumentos como LECAP, BONCAP y DUALES, que en diciembre ascendieron a $4,08 billones, el déficit financiero del mes se ampliaría a $7,37 billones. Bajo este criterio, el déficit acumulado del año alcanzaría los $28,59 billones.
En cuanto a los ingresos, durante diciembre totalizaron $12,07 billones, con una caída real interanual del 7,1%. La baja se explica, en parte, por la fuerte retracción de Bienes Personales (-23,1%), el descenso del Impuesto a las Ganancias (-2,4%) y la eliminación del Impuesto PAIS, que dejó de aportar recursos desde fines de 2024. También se registró una fuerte caída en los Derechos de Exportación (-57,7%), producto de liquidaciones anticipadas y medidas transitorias que redujeron retenciones, mientras que los Derechos de Importación crecieron 9,0% interanual por el aumento de las importaciones.
El gasto total del SPN alcanzó en diciembre los $14,95 billones, con un leve aumento real interanual del 1,7%, aunque la comparación con 2023 muestra una contracción del 16,1% para ese mes. Dentro de este esquema, las Prestaciones Sociales crecieron interanualmente, pero el balance anual evidencia una caída real del 11,5% respecto de 2023, con fuertes reducciones en asignaciones familiares, pensiones no contributivas y programas sociales como Tarjeta Alimentar, comedores, Acompañar y Becas Progresar.
En el ámbito educativo, las Universidades Nacionales no percibieron aguinaldos en diciembre de 2025, a diferencia del año anterior, y en el acumulado anual muestran una caída del 32,8% frente a 2023. Los subsidios económicos se redujeron más del 50% en términos reales, especialmente los destinados al transporte, mientras que la obra pública continúa sin señales de recuperación, con una baja acumulada cercana al 79% respecto a 2023.
Finalmente, en relación con las metas acordadas con el FMI, tras la revisión de agosto de 2025, el SPN cerró el año con un superávit acumulado de $11,77 billones, superando la meta fijada para diciembre en $1,25 billones. El resultado refleja el cumplimiento de los compromisos fiscales, aunque con un fuerte impacto en el nivel de gasto público y la inversión estatal.