El Área de Cultura abre la inscripción a elencos y talleres para todo el año

El Área de Cultura informa que ya se encuentran abiertas las inscripciones a los distintos elencos estables y talleres culturales que se desarrollarán a lo largo de todo el año, con propuestas destinadas a niñas, niños, jóvenes y adultos, pensadas para aprender, expresarse y disfrutar del arte y la cultura en comunidad.

Entre los elencos estables, se destacan el Ballet de Folclore “Raíces de mi Tierra”, en sus categorías infanto juvenil y adultos, para participantes desde los 4 años; el Ensamble Infanto Juvenil “Nelson Pautasso”; y el Coro de Adultos “Prof. Luis Anselmi”, espacios que promueven la formación artística y el trabajo colectivo.

Además, el Área de Cultura ofrece una amplia variedad de talleres, entre los que se encuentran Gimnasia Artística (de 4 a 12 años), Dibujo y Pintura (infantil, juvenil y adultos, desde los 4 años), Yoga y Columpio (infantil, juvenil y adultos), Bienestar Integral “Respira Calma” (juvenil y adultos), Mosaiquismo, Ritmos y Costura, estos últimos destinados a jóvenes y adultos.

Las personas interesadas pueden acercarse al Área de Cultura, de lunes a viernes de 7 a 13 horas, para recibir más información y completar la inscripción. Las clases comenzarán el 9 de marzo, dando inicio a un nuevo año de actividades culturales abiertas a toda la comunidad.