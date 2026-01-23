Taller de mosaiquismo en el Área de Cultura de María Juana

En la mañana de la radio charlamos con Noelia Cabral, quien anunció la realización de un taller de mosaiquismo que se llevará a cabo en el Área de Cultura de la Comuna de María Juana, una propuesta pensada para quienes deseen explorar la creatividad y aprender una técnica artística artesanal.

Se trata de un Seminario de Mosaquismo cuyo proyecto será la realización de un reloj artesanal, combinando diseño, color y expresión artística. La actividad se desarrollará durante dos jornadas, los días 11 y 12 de febrero, en el horario de 19 a 21 horas, en la Sala de Cultura.

El taller contará con cupos limitados, por lo que se recomienda a los interesados inscribirse con anticipación. La propuesta invita a regalarse un espacio para crear, aprender y compartir, en un ambiente pensado para el desarrollo artístico y cultural de la comunidad.

Desde la Comuna de María Juana, a través del Área de Cultura, se continúa impulsando este tipo de iniciativas que promueven el acceso al arte, la formación y la participación cultural de vecinos y vecinas.