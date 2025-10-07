El Ballet Comunal “Raíces de mi Tierra” representará a María Juana en un festival internacional

El talento mariajuanense volverá a brillar en un escenario de nivel internacional. En la mañana de la radio, conversamos con Romina Rodríguez Kern, del Área de Cultura de la Comuna de María Juana, quien anunció con orgullo que el Ballet Comunal “Raíces de mi Tierra” participará del 19° Festival Internacional de Folklore Ashpa Sumaj (FIFAS), que se desarrollará del 7 al 13 de octubre en Las Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero.

Serán 16 los bailarines que representarán a nuestra localidad en este importante evento que reúne a más de 5.500 artistas, 200 ballets y 25 países de los cinco continentes, bajo el lema “Unimos el mundo a través de la danza”.

El grupo ya había participado de este festival en el año 2019, dejando una excelente impresión y consolidando su trayectoria dentro del ámbito folklórico. En esta nueva edición, vuelven a llevar con orgullo las raíces y la identidad cultural de María Juana, compartiendo escenario con delegaciones de distintas partes del mundo.

Desde la Comuna de María Juana, se destacó el compromiso y la pasión del ballet por difundir la cultura local y por seguir creciendo en espacios que promueven el intercambio artístico y la fraternidad entre los pueblos.