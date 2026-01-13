El básquet femenino del Club Atlético María Juana dirá presente en el Torneo “Protagonistas” 2026

En una nueva edición de Show Deportivo, dialogamos con Daniela Trossero, profesora de básquet femenino y referente del Mami Básquet del Club Atlético María Juana, quien confirmó que durante este 2026 el club estará participando del Torneo de Básquet Femenino “Protagonistas”, certamen que reúne a equipos de dos provincias y que tiene como eje principal el disfrute del deporte y el crecimiento del básquet femenino.

Daniela explicó que se trata de un torneo regional que promueve la participación, el encuentro y la competencia sana, bajo el lema “El juego también es nuestro”, con el objetivo de seguir generando espacios donde las mujeres puedan desarrollarse, compartir y sentirse protagonistas dentro de la cancha. El certamen comenzará en marzo de 2026 y contará con la presencia de numerosas jugadoras de distintos puntos de la región.

Durante la charla, Trossero también destacó que el grupo del Club Atlético María Juana continúa abierto a la incorporación de nuevas jugadoras, invitando a todas aquellas mujeres que tengan ganas de sumarse, aprender, hacer actividad física y pasar un buen momento. “Es un espacio para disfrutar, hacer deporte y compartir”, remarcó.

De esta manera, el básquet femenino del CAMJ sigue creciendo y consolidándose, apostando a la participación, la inclusión y el fortalecimiento de una disciplina que año a año suma más protagonistas dentro y fuera de la cancha.