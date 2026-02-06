El básquet formativo del Club Atlético María Juana presentó a sus entrenadores para la nueva temporada

El Club Atlético María Juana dio a conocer a los entrenadores que estarán a cargo del básquet formativo durante la temporada 2026, marcando el inicio de un nuevo año cargado de ilusión, trabajo y crecimiento para los más chicos de la institución.

Desde el club destacaron la importancia de continuar fortaleciendo las divisiones inferiores, apostando a la formación deportiva y humana desde las primeras edades. En ese marco, se confirmaron los cuerpos técnicos para cada categoría.

En las categorías Mosquitos (2021/2022) y Escuelita (2019/2020), los entrenadores serán Daniela Trossero y Gaspar Bauducco, quienes acompañarán los primeros pasos de los niños en el básquet, priorizando el juego, la diversión y el aprendizaje.

Para las categorías Premini (2017/2018) y Mini (2015/2016), el responsable será Gaspar Bauducco, continuando con el proceso de iniciación y desarrollo técnico de los jóvenes jugadores.

En tanto, las categorías competitivas U13 (2013/2014), U15 (2012/2011) y U17 (2010/2009) estarán a cargo de Joaquín Elgotas, quien trabajará en la consolidación del juego colectivo y la preparación para las competencias oficiales.

Desde la Subcomisión de Básquet del CAMJ también informaron que ya se encuentran disponibles los horarios de pretemporada, invitando a todos los chicos y chicas que quieran sumarse a formar parte del básquet del club.

Con entusiasmo y compromiso, el Club Atlético María Juana se prepara para vivir un gran año, apostando al deporte como herramienta de formación, valores y sentido de pertenencia.