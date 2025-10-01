El CAEBA de María Juana comienza a dictar clases en Garibaldi

En la mañana del programa Comunicándonos, recibimos a Sonia Domínguez, representante del CAEBA de María Juana, quien anunció una importante novedad: a partir de hoy, el centro comenzará a dictar clases en la localidad de Garibaldi.

Domínguez destacó la relevancia de esta oportunidad, subrayando la importancia de finalizar la escuela primaria en la adultez, no solo como un logro personal, sino también como una herramienta fundamental para acceder a nuevas oportunidades educativas y laborales.

Con este paso, el CAEBA reafirma su compromiso de ampliar el acceso a la educación y acompañar a más personas en el camino de superación y aprendizaje continuo.

