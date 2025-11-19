El “Chupa” juega su último partido como local

La Liga Rafaelina de Fútbol presenta una nueva fecha cargada de emociones y uno de los focos estará puesto en María Juana, donde Atlético María Juana vivirá este jueves una noche especial en el estadio Néstor Suppo: será su último partido de la temporada en casa, un encuentro que siempre tiene un condimento distinto para los hinchas y para el plantel. Desde las 20.30 en Reserva y 22 en Primera, el “Chupa” recibirá a Florida de Clucellas.

El jueves también tendrá acción en otros escenarios con Unión de Sunchales–Argentino de Vila, Deportivo Aldao–Atlético de Rafaela, Peñarol–Libertad de Súnchales y Argentino Quilmes–Juventud de Rafaela, todos desde las 20 en Reserva y 21.30 en Primera.

El viernes la fecha seguirá con tres duelos atractivos: Sportivo Roca–Ben Hur, 9 de Julio–Deportivo Tacural y Sportivo Norte–Deportivo Josefina. El cierre de la 16° fecha del Clausura de Primera A llegará el domingo con Ferrocarril del Estado frente a Brown de San Vicente.

La Primera B pondrá en marcha los cruces de ida de las finales por el ascenso. En la Zona Sur, la actividad se desarrollará el domingo 23 en cancha de Sportivo Libertad Estación Clucellas desde las 15 horas jugarán Sportivo Santa Clara ante Bochófilo Bochazo en Reserva, y a las 16.30 será el turno de Sportivo Libertad frente a La Hidráulica en Primera.

En la Zona Norte, la localía del primer encuentro será definida por sorteo entre el ganador de Moreno de Lehmann e Independiente de Ataliva, con programación a confirmar entre domingo o lunes.