El Club Atlético Esmeralda no presentará equipo de Primera División en la Liga Rafaelina 2026

En el programa Show Deportivo dialogamos con Raúl Ceratto, presidente del Club Atlético Esmeralda, quien confirmó una de las noticias menos esperadas para la institución: por el momento, el club no presentará equipo de Primera División para disputar el torneo 2026 de la Liga Rafaelina de Fútbol.

Según explicó Ceratto, el conjunto azulgrana atraviesa dificultades para conformar una subcomisión de fútbol que pueda afrontar el trabajo organizativo y los costos que implica competir en la Liga. A pesar de las gestiones realizadas, no se logró reunir el apoyo necesario de personas dispuestas a asumir esa responsabilidad.

Durante los últimos meses se llevaron adelante varias reuniones con el objetivo de que Esmeralda vuelva a ser protagonista, pelee por el ascenso y el campeonato en esta temporada 2026. Sin embargo, ante la falta de respaldo para conformar una subcomisión que se haga cargo del fútbol mayor, la posibilidad de presentar el equipo no pudo concretarse.

Desde la dirigencia dejaron en claro que la decisión no es definitiva a largo plazo y que el anhelo de volver a competir en Primera División sigue vigente, a la espera de que se generen las condiciones necesarias para reactivar el fútbol mayor del Club Atlético Esmeralda.