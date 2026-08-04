El Club Atlético María Juana debutó con una sólida victoria en el Torneo Clausura de ACBOS

El Club Atlético María Juana comenzó de la mejor manera su participación en el Torneo Clausura de Primera División de la Asociación de Básquet del Oeste Santafesino (ACBOS) al imponerse como local por 79 a 55 frente a Ceci BBC, en el encuentro correspondiente a la primera fecha del certamen.

El conjunto auriazul dominó el partido de principio a fin en su estadio, construyendo el triunfo con parciales de 18-15, 18-15, 23-7 y 20-18, mostrando un gran rendimiento colectivo, especialmente en un tercer cuarto decisivo que le permitió ampliar la diferencia.

Los máximos anotadores del equipo fueron Jerónimo Ramírez Acevedo, con 14 puntos, mientras que Bautista Brandolin y Gastón Cornalis aportaron 13 unidades cada uno.

Con este resultado, el elenco mariajuanense inició con el pie derecho el Clausura y ya piensa en su próximo compromiso. El viernes volverá a presentarse como local para recibir a Santa Paula de Gálvez, en un encuentro que comenzará a las 21:30 horas.