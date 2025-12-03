El Club Atlético María Juana impulsa una campaña comunitaria para renovar el piso del Estadio “Edgar Rivolta”

El Club Atlético María Juana lanzó una convocatoria abierta a toda la comunidad para colaborar con la renovación del piso del Estadio Edgar “Nenito” Rivolta, una obra clave para seguir garantizando un espacio deportivo seguro, moderno y accesible para todos. La iniciativa busca reunir fondos mediante aportes voluntarios, destacando la importancia de la solidaridad colectiva para concretar una mejora que beneficiará a cientos de personas.

El estadio es un punto central en la vida diaria de la localidad: allí entrenan niños, jóvenes, adultos y personas mayores, y además es utilizado diariamente por instituciones educativas para sus clases de Educación Física. Renovar su piso no solo significa mejorar la infraestructura, sino invertir en salud, inclusión, futuro y calidad de vida para toda la comunidad. “Cada aporte, por más pequeño que sea, nos acerca un paso más a hacer realidad esta obra tan necesaria”, destacaron desde la dirección del club.

Para quienes deseen colaborar, pueden hacerlo mediante depósito en la Cuenta Nº 90 de la Mutual del CAMJ o a través del alias: EstadioCAMJ perteneciente al Banco BICA de la Mutual del Club Atlético María Juana.

La institución recordó que cualquier monto es valioso y suma directamente al proyecto. Juntos, con el aporte de todos, el sueño de ver el Estadio “Edgar Rivolta” renovado está cada vez más cerca.