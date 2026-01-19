El Club Atlético María Juana presentará oficialmente su plantel y cuerpo técnico 2026 en una noche especial

En Show Deportivo dialogamos con Gerardo Meroi, integrante de la Subcomisión de Fútbol del Club Atlético María Juana, quien brindó más detalles sobre la cena presentación del plantel 2026, un evento que promete ser uno de los momentos destacados del inicio de la temporada.

La actividad se llevará a cabo el viernes 23 de enero de 2026, a partir de las 21:00 horas, en el Nuevo Estadio Cubierto, y será organizada por la Subcomisión de Fútbol de Mayores. Durante la noche se realizará la presentación oficial del Cuerpo Técnico 2026 y de los planteles superiores, dando formal inicio a un nuevo año deportivo para el “Chupaleche”.

Además, el evento tendrá un fuerte contenido emotivo, ya que se brindará un agasajo especial a los jugadores que integraron los planteles que lograron ascensos históricos con la camiseta del club. Serán reconocidos los protagonistas de los ascensos de los años 1989, 1997, 2004 y 2021, en una clara muestra de gratitud y reconocimiento a quienes dejaron una huella imborrable en el fútbol local.

Durante la entrevista, Meroi invitó a toda la comunidad a participar de esta cena, destacando la importancia de acompañar al club y compartir juntos una noche especial, celebrando el pasado, el presente y el futuro del fútbol del Club Atlético María Juana.

Las tarjetas pueden encargarse a jugadores o miembros de la Subcomisión de Fútbol, o comunicándose a los teléfonos 3406 458379 y 3406 471399. Una oportunidad ideal para dar la bienvenida al nuevo año deportivo y seguir apoyando al “Chupaleche”.