El Club Atlético María Juana presentó su proyecto 2026 para el fútbol formativo

Este jueves en Show Deportivo en Radio María Juana, Maximiliano Delfino, Mauro Rosso y Germán Barei, promotores y parte del cuerpo técnico y de la comisión de Fútbol Inferiores del Club Atlético María Juana. pasaron por el estudio de la radio para contar sobre el proyecto 2026.



Durante la charla, compartieron los lineamientos del proyecto 2026, haciendo hincapié en la formación integral de los jugadores y en una mirada a largo plazo, pensando no solo en el crecimiento deportivo, sino también humano de cada chico y en el futuro de la institución.

En este marco, el Club Atlético María Juana anunció oficialmente el inicio de la pretemporada 2026 para sus Divisiones Inferiores y la Escuelita de Fútbol, dando comienzo a una nueva etapa de trabajo y planificación. Desde la institución invitan a todos los chicos que formaron parte de las divisiones formativas durante la temporada 2025 y también a quienes deseen sumarse por primera vez, con el objetivo de ser evaluados y tenidos en cuenta para este nuevo año futbolístico.

Además, el club dio la bienvenida al cuerpo técnico que estará a cargo de todas las categorías, desde Infantiles hasta Sexta División, destacando la importancia del trabajo coordinado, la formación humana y el desarrollo deportivo progresivo de cada jugador.

La estructura técnica para la temporada 2026 quedó conformada de la siguiente manera:

Preparación Física: Germán Barei.

Germán Barei. Entrenadores de arqueros: Juan Sebastián Bach en Novena y Octava División, y Pablo Cernotti en Séptima y Sexta.

En la Escuelita de Fútbol, el equipo de trabajo estará integrado por Germán Badariotti, Martín Boretto, Germán Barei y Juan Cortez, con Bautista Bertone como entrenador de arqueros.

Las Divisiones Inferiores tendrán la siguiente conducción:

Novena División: Germán Barei y Juan Cortez.

Germán Barei y Juan Cortez. Octava División: Juan Sebastián Bach y Joaquín Gallo.

Juan Sebastián Bach y Joaquín Gallo. Séptima División: Gastón Esborraz y Ramiro Jaime.

Gastón Esborraz y Ramiro Jaime. Sexta División: Esteban Ruppen.

Desde la institución expresaron su entusiasmo por el inicio de la actividad, desearon el mayor de los éxitos al nuevo cuerpo técnico y reafirmaron el compromiso del Club Atlético María Juana con el fútbol formativo como pilar fundamental de su proyecto deportivo.

Para consultas o mayor información, se solicita a las familias y jugadores comunicarse directamente con los profesores del club.