Importante aporte para el deporte mariajuanense: el Club Atlético María Juana recibirá $20 millones para nuevos vestuarios

La Comuna de María Juana anunció con gran satisfacción que el Club Atlético María Juana será beneficiario de un aporte de 20 millones de pesos, destinados a la construcción de nuevos vestuarios en el SUM cubierto.

Este importante logro se concretó gracias a una gestión conjunta de la presidenta comunal, Dra. Sandra Gaido, junto al senador provincial Alcides Calvo, a través del Programa de Apoyo a la Infraestructura de Clubes Santafesinos, creado por la Ley N° 14.334.

Dicho programa tiene como objetivo fortalecer las instituciones deportivas de toda la provincia, promoviendo espacios más adecuados y accesibles para la práctica de distintas disciplinas y el desarrollo integral de la comunidad.

👉 Desde la Comuna destacaron que este nuevo aporte representa una inversión concreta en el bienestar y la formación de los jóvenes deportistas, reafirmando el compromiso permanente con el crecimiento de las instituciones locales y el impulso al deporte como motor social y educativo.