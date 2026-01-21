El Club Atlético Talleres organiza la tradicional Cena del Hincha

El Club Atlético Talleres anunció la realización de una nueva edición de la Cena del Hincha, un encuentro pensado para compartir, vivir la previa y comenzar a palpitar el clásico junto a toda la familia rojiblanca.

La cena se llevará a cabo el sábado 31 de enero, a partir de las 21 horas, en el SUM del C.A.T., y contará con un menú compuesto por pata muslo con ensaladas varias, y de postre helado. La tarjeta tiene un valor de $20.000 para mayores y $15.000 para menores de 12 años, sin incluir bebida.

Desde la institución invitan a socios, simpatizantes y vecinos a sumarse a esta propuesta que combina camaradería, fútbol y sentido de pertenencia, en una noche ideal para encontrarse y alentar al club en la antesala de un nuevo clásico.

Quienes deseen participar deben confirmar su presencia comunicándose al 3406 469383 (Lucas) o al 3406 437582 (Franco).

Una vez más, el Club Atlético Talleres apuesta a fortalecer el vínculo con su gente, generando espacios de encuentro y celebración para toda la comunidad deportiva.

