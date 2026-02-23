El Club Atlético Talleres presenta su plantel 2026 y la nueva indumentaria en una gran fiesta rojiblanca

El Club Atlético Talleres se prepara para vivir una noche muy especial con la Presentación del Plantel de Fútbol Mayor e Indumentaria 2026, un evento pensado para compartir en familia y comenzar la temporada con toda la pasión.

La cita será el viernes 27 de febrero a las 21:30 horas en el playón del club, con entrada libre y gratuita. Como cada año, la institución mostrará oficialmente la camiseta que acompañará al equipo en esta temporada. “Ya te lo digo… es la más hermosa”, anticipan desde el club, y quienes asistan esa noche también podrán llevarse la suya.

La velada contará con show en vivo de MC Suena Cuarteto y un completo servicio de buffet con sándwiches, pizzas y muchas opciones más para disfrutar entre amigos y en familia.

Desde la organización confirmaron además que no se suspende por mal tiempo, por lo que la fiesta está garantizada. Talleres invita a toda la comunidad a acompañar al plantel en el inicio de un nuevo año deportivo, celebrando juntos la identidad y el orgullo rojiblanco.