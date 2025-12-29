El Club Atlético Talleres se prepara para un atractivo Campeonato de Penales

En la mañana de la Radio dialogamos con Federico Colombo, presidente del Club Atlético Talleres, quien brindó detalles sobre el Campeonato de Penales que se realizará en la institución, una propuesta deportiva y recreativa pensada para disfrutar entre amigos y en familia.

El Torneo de Penales se llevará a cabo el viernes 9 de enero, a partir de las 20.30 horas, en las instalaciones del Club Atlético Talleres. La competencia contará con una ficha de inscripción de $3.000, y desde la organización informaron que el 80% de lo recaudado será destinado a premios, lo que genera gran expectativa entre los participantes.

Durante toda la noche habrá servicio de buffet, garantizando comodidad y un clima ideal para compartir la jornada. Además, el reglamento del torneo estará disponible en cada mesa, asegurando transparencia y claridad en el desarrollo del certamen.

Desde el club recordaron que estará prohibido el ingreso con conservadoras y/o bebidas, solicitando a los asistentes respetar las normas establecidas por la institución.

Con este tipo de iniciativas, el Club Atlético Talleres continúa promoviendo actividades deportivas y sociales, fortaleciendo el sentido de pertenencia y generando espacios de encuentro para toda la comunidad.