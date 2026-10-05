El Club Atlético Talleres volvió a sufrir un robo, según informó la propia institución a través de sus redes sociales. El hecho generó preocupación entre dirigentes, colaboradores y familias que forman parte del club.

De acuerdo con lo comunicado, personas ingresaron a las instalaciones de la institución y sustrajeron distintos elementos. Hasta el momento no trascendió públicamente el detalle de los objetos robados ni el monto total de lo sustraído.

El episodio representa un nuevo perjuicio para el club, que funciona a partir del trabajo de dirigentes, colaboradores, socios y familias que sostienen las distintas actividades durante todo el año.

Desde Talleres manifestaron su “tristeza e impotencia” frente a una situación que vuelve a afectar el patrimonio de la institución. También remarcaron que los elementos que se encuentran dentro del club son adquiridos y mantenidos gracias al esfuerzo económico y al trabajo de numerosas personas.

El robo fue puesto en conocimiento de las autoridades correspondientes y se aguarda el avance de las actuaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho y establecer la identidad de los responsables.

Desde la institución, pese al nuevo episodio, señalaron que continuarán con sus actividades y con el trabajo cotidiano para sostener el funcionamiento del club.

El hecho vuelve a generar preocupación en la comunidad, especialmente por tratarse de una institución deportiva que desarrolla actividades para niños, jóvenes y familias de la localidad.