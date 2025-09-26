El Club de Abuelos de María Juana organiza un gran Almuerzo y Baile este fin de semana

En la mañana de Comunicándonos charlamos con Horacio Marinone, presidente del Club de Abuelos de María Juana, quien brindó detalles sobre el gran Almuerzo y Baile que la institución organiza este domingo 28 de septiembre en el Bar Club del Flaco Valinotti.

El menú será bien tradicional: empanada, salamín, carne asada y postre helado. Por la tarde se servirá café con masas finas, mientras que las bebidas se abonan aparte y cada asistente deberá llevar su vajilla. También habrá menú apto para celíacos.

La tarjeta tiene un valor de $22.000 y ya se pueden reservar lugares al 3406-418024 o 3406-423848. El baile contará con la música en vivo de Los Ases, asegurando una jornada de encuentro, amistad y diversión para toda la comunidad.

Desde la organización invitan a todos a sumarse y acompañar esta propuesta, que además de ofrecer un gran momento de recreación, colabora con el sostenimiento de una institución tan valiosa para los adultos mayores de la localidad.

