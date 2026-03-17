El Club de Abuelos prepara una gran noche de cena y baile en María Juana

En la mañana de la radio recibimos en el estudio a Gladys Chávez y Norma Ereñu, quienes invitaron a toda la comunidad a participar de la Gran Cena y Baile organizada por el Club de Abuelos de María Juana.

El evento se realizará el próximo 28 de marzo desde las 21 horas, en el Bar del Club Atlético María Juana, donde se vivirá una noche especial con cena, música y baile para disfrutar en compañía.

El menú incluye salamín, pata muslo, carré de cerdo con salsa de puerros, ensaladas, postre helado y trasnoche con tortas, café y whisky (bebida no incluida). El valor de la tarjeta es de $27.000, y se solicita a los asistentes llevar vajilla.

La animación estará a cargo de “Toco y me voy”, asegurando un clima festivo para compartir y divertirse.

Desde la organización destacaron que será una excelente oportunidad para reencontrarse, disfrutar y celebrar en comunidad, por lo que invitan a todos a sumarse a esta propuesta pensada especialmente para los adultos mayores, pero abierta a toda la familia.