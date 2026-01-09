El Club Deportivo Josefina presentó su cuerpo técnico para el Fútbol Mayor 2026

El Club Deportivo Josefina dio a conocer oficialmente al cuerpo técnico que estará al frente del fútbol mayor durante la temporada 2026, ratificando una fuerte apuesta a la continuidad, la identidad y el trabajo sostenido dentro de la institución.

El Director Técnico será nuevamente Ezequiel Sicardi, quien afrontará su décima temporada consecutiva conduciendo al primer equipo del “Rojo”, reafirmando su compromiso, su trayectoria y el profundo sentido de pertenencia con el club.

Como Ayudante Técnico continuará Ezequiel Galoppo, quien además se desempeña como Director Técnico de la Segunda División, acompañando el proyecto deportivo y aportando su conocimiento y experiencia al plantel superior.

La Preparación Física estará a cargo de Claudio Vaudagna, quien cumplirá su cuarto año consecutivo en esa función, siendo responsable del acondicionamiento y rendimiento físico de los jugadores a lo largo de la temporada.

De esta manera, el Club Deportivo Josefina continúa construyendo su camino deportivo con identidad, esfuerzo y continuidad, pilares fundamentales del proyecto institucional.