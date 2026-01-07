El coleccionismo como pasión y memoria: la palabra de Luciano Criado en Comunicándonos

En la mañana del programa Comunicándonos dialogamos con Luciano Criado, integrante del grupo de coleccionistas de María Juana, en el marco de la conmemoración del Día del Coleccionista en Argentina.

Esta fecha se recuerda cada 7 de enero y conmemora la fundación del Círculo de Coleccionistas de Estampillas de Buenos Aires, creado en 1893, considerado la primera institución formal de coleccionismo del país. Con el paso del tiempo, la jornada se convirtió en un reconocimiento a quienes preservan y valoran objetos con significado histórico, cultural y sentimental.

Durante la entrevista, Criado explicó que el coleccionismo es una actividad que va mucho más allá de reunir objetos. Se trata de investigar, conservar y dar valor a piezas que representan distintas épocas y que permiten mantener viva la memoria colectiva.

Los coleccionistas se dedican a reunir una amplia variedad de elementos, como estampillas, monedas, billetes, juguetes antiguos, autos en miniatura, discos, fotografías, documentos y otros objetos que reflejan la historia y las tradiciones de una comunidad. En ese sentido, destacó la importancia de compartir esta pasión para que las nuevas generaciones conozcan y valoren el patrimonio cultural.

El Día del Coleccionista busca reconocer a quienes, con dedicación y compromiso, contribuyen a preservar la historia a través de objetos que cuentan historias y forman parte de la identidad cultural.