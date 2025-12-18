El Coro Comunal de María Juana inicia su gira despedida del director Luis Anselmi en las sierras cordobesas

En la mañana de Comunicándonos, conversamos con Luis Anselmi, director del Coro Comunal de María Juana “Luis Anselmi”, quien compartió detalles sobre la que será su última gira al frente del conjunto coral, después de más de 30 años de trayectoria difundiendo cultura, música, valores y amistad entre coreutas.

El coro iniciará este viernes 19 de diciembre una emocionante travesía artística por las sierras de Córdoba. La primera presentación será en Yacanto, donde además se reencontrarán con la ex coreuta Melina Aimino, hoy residente en esa localidad.

El sábado, el destino será El Durazno, donde ofrecerán un concierto tras la invitación de Roberto Clemente, quien escuchó por primera vez al coro hace más de 10 años y, desde entonces, los convoca por tercera vez a este pequeño pueblo enclavado en las altas cumbres.

Para cerrar el fin de semana, el domingo se presentarán en La Cumbrecita, como parte del acto de apertura de la actividad turística, invitados por la Cámara de Hoteleros de la localidad. Allí ofrecerán dos presentaciones: una intervención musical popular en el ingreso al pueblo y, posteriormente, un concierto de música religiosa en la pequeña capilla ecuménica ubicada en la zona.

Esta gira representa un momento muy especial para la cultura mariajuanense: Luis Anselmi se despide de la dirección del coro que llevó el nombre del pueblo a distintos escenarios del país, sembrando música y construyendo vínculos humanos invaluables.

Será, sin dudas, un viaje cargado de emoción, gratitud y celebración por una vida dedicada al arte coral.