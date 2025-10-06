El Coro Comunal de María Juana participó en la celebración por los 800 años del “Cántico de las Criaturas”

El Coro Comunal de María Juana vivió una experiencia única al formar parte de la celebración por los 800 años del “Cántico de las Criaturas” de San Francisco de Asís, una de las obras más emblemáticas de la espiritualidad y la música universal.

El encuentro se llevó a cabo en la Catedral de la ciudad de San Francisco, Córdoba, un escenario imponente donde se reunieron diversos coros para rendir homenaje a esta pieza tan significativa.

Con gran entrega y dedicación, nuestros coreutas asumieron el desafío de interpretar el cántico en su idioma original, el Umbro del Siglo XIII, logrando una presentación conmovedora y llena de sentido, que emocionó al público presente.

Además, compartieron escenario con otras agrupaciones, uniendo sus voces en cinco canciones que celebraron la fraternidad, la música y la fe, reflejando el espíritu de unión que caracteriza a esta obra y a la comunidad coral.

Desde la Comuna de María Juana destacaron el orgullo de contar con un coro que representa con tanto compromiso y sensibilidad a nuestra localidad, recordando que la música tiene el poder de unir corazones y trascender fronteras.