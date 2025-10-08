El Cosquín Rock se prepara para vivir su 26ª Edición

El festival más convocante del país ultima detalles para los próximos 14 y 15 de febrero de 2026, la fecha elegida para un nuevo encuentro en el Aeródromo de Santa María de Punilla.



Luego de haber vivido una edición 25 aniversario con más de 110 mil personas sacudiendo las montañas cordobesas con entradas agotadas, el Cosquín confirmó su grilla para ambas jornadas, con los artistas más convocantes de la escena del rock nacional, visita extranjera de lujo y la inesperada presencia de uno de los artistas más populares de Argentina.



Más de cien artistas de primer nivel nacional e internacional ya confirmaron su participación en el festival. Durante dos jornadas memorables y el rock como gran anfitrión, se espera un despliegue magistral de indie, trap, música urbana, blues, metal, punk y electrónica que darán vida junto a grandes referentes a una programación imperdible.



Bandas internacionales como Franz Ferdinand, The Chemical Brothers (DJ Set), Devendra Banhart, Morat y Hermanos Gutiérrez convivirán con leyendas nacionales como Babasónicos, Divididos, Fito Páez, Las Pastillas del Abuelo, Ciro y Los Persas, Las Pelotas, Los Caligaris, Airbag y Lali, entre muchos otros.



Sin dudas la gran novedad es la inclusión de Abel Pintos, una de las principales voces del país que, sin embargo, no está vinculado al rock. Así, el bahiense participará por primera vez del mítico festival.

Como novedad, la edición 2026 incorporará La Plaza Electronic Stage, un espacio inspirado en las pistas internacionales que transformará a las sierras cordobesas en una gran pista de baile al aire libre con DJs de renombre mundial.

📌 Fechas: 14 y 15 de febrero de 2026

📍 Lugar: Aeródromo Santa María de Punilla – Córdoba

🎫 Venta oficial: www.cosquinrock.net