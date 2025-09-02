El Ensamble Infanto-Juvenil compartió una jornada musical única con los niños de María Juana

En la mañana de la radio dialogamos con uno de los profesores y encargados del Ensamble Infanto-Juvenil, Pablo “Pupi” Mondino, quien contó cómo fue la experiencia de vivir y compartir este evento cultural y musical con los más chicos de nuestra comunidad. Mondino destacó la alegría y el entusiasmo de los alumnos de las escuelas primarias locales, quienes participaron con gran curiosidad y se animaron a descubrir el fascinante mundo de la música.

El pasado viernes, el Ensamble Infanto-Juvenil de la Comuna de María Juana organizó esta propuesta que permitió a los niños conocer de cerca cómo funciona un ensamble, explorar distintos instrumentos musicales y ser protagonistas en la creación de sonidos. Fue una jornada donde se combinaron aprendizaje, diversión y creatividad, dejando en claro el valor de acercar la cultura a las nuevas generaciones.

Desde la Comuna agradecieron a todos los que hicieron posible esta iniciativa y a los pequeños por su entusiasmo y participación, reafirmando la importancia de impulsar actividades que fortalezcan el vínculo entre la música y la comunidad.