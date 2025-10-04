El Ensamble Infanto Juvenil de María Juana se presentará en Cañada Rosquín

En la mañana de Comunicándonos dialogamos con Diego Araya, integrante del Ensamble Infanto Juvenil de la Comuna de María Juana, quien adelantó detalles de la próxima presentación del grupo.

Este domingo, los jóvenes músicos de María Juana viajarán a Cañada Rosquín, donde compartirán escenario con artistas locales en una jornada cultural que promete ser especial. La propuesta forma parte de las actividades que el Ensamble viene desarrollando para difundir la música y fomentar la participación de chicos y chicas en espacios de expresión artística.

Araya destacó la importancia de estas instancias de encuentro: “Cada presentación es una oportunidad de aprendizaje, de intercambio con otros músicos y de mostrar el talento que tenemos en nuestra localidad”.

El Ensamble Infanto Juvenil, que ya se ha consolidado como un referente cultural en la región, sigue sumando experiencias y llevando la música de María Juana a distintos escenarios de la provincia.

