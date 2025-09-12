El equipo de Newcom “Newstars” de Atlético María Juana participó en un encuentro en Brinkmann

El pasado domingo 7 de septiembre, el Club Atlético María Juana dijo presente en la vecina localidad de Brinkmann, donde el equipo de Newcom “Newstars” participó de un encuentro deportivo con la presentación de dos equipos.

La jornada permitió a los jugadores sumar experiencia, compartir momentos de integración y disfrutar del deporte junto a instituciones de la región, fortaleciendo los lazos de camaradería y amistad que generan este tipo de eventos.

Desde Atlético María Juana destacaron la importancia de estas instancias para seguir impulsando el desarrollo y la participación en el Newcom, disciplina que reúne a deportistas de todas las edades y que crece año tras año en la institución.