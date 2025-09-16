El equipo de vóley masculino de Atlético María Juana clasificó a semifinales en la Liga 6 Caminos

El pasado domingo, el equipo de vóley masculino del Club Atlético María Juana viajó a la ciudad de San Francisco para disputar una nueva fecha de la Liga 6 Caminos, obteniendo dos importantes victorias que le aseguraron el pase a semifinales.

Los dirigidos por Fernanda Forte se impusieron por 2-1 frente a Huracán de Las Varillas y repitieron el resultado contra el Club Atlético San Isidro, cerrando así una jornada perfecta. Con estos triunfos, el auriazul continúa demostrando solidez y entusiasmo en cada presentación.

El próximo compromiso será el 19 de octubre, con localía aún a definir, donde buscarán seguir avanzando en el certamen.