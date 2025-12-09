El equipo femenino del Club Atlético Talleres cerró su primer año en la Liga A.C.V.O.S con un destacado 4° puesto

El equipo femenino de vóley federado del Club Atlético Talleres concluyó su participación en el Play Off de la Liga A Civil de Vóley del Oeste Santafesino obteniendo un valioso cuarto puesto, un resultado que adquiere aún más relevancia al tratarse de su primer año compitiendo en esta categoría.

A lo largo de la temporada, las jugadoras demostraron crecimiento, entrega y un fuerte compromiso con el deporte y con los colores del club. Este cierre marca un punto de partida prometedor para seguir construyendo un proyecto sólido que les permita continuar avanzando y consolidándose dentro de la Liga.

Un año inolvidable para Talleres, que deja experiencias, enseñanzas y la certeza de que el futuro del equipo femenino es cada vez más grande.